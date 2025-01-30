Житель Техаса почистил машину от снега трехмесячным малышом

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В TikTok было опубликовано скандальное видео, как житель Техаса чистит свою машину от снега трехмесячным мальчиком. Роликом заинтересовалась полиция, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на New York Post.

В кадре представлен автомобиль, накрытый толстым слоем снега. Молодой мужчина берет в руки ребенка и начинает очищать им стекла машины. При этом отец не останавливается на паре движений. Он решил полностью очистить авто от снега с помощью ребенка.

Мужчина, ставший героем видео, был установлен. Им оказался 25-летний житель города Порт-Артур. По предварительным данным, ребенок, которым он в кадре чистил машину, — это его собственный трехмесячный сын. Сам ролик могла записать мать мальчика.

Полиция заинтересовалась данным случаем и изучает ролик. Отца ребенка подозревают в жестоком обращении с сыном.

Ранее в Подмосковье отец прижигал кожу дочери раскаленным гаечным ключом. Таким образом он наказывал ее за воровство.