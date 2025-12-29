Житель Татарстана забил мужчину до смерти чайником, ушел в ВС РФ и умер

Уголовное дело в отношении мужчины из Республики Татарстан, который забил мужчину до смерти чайником, закрыли. Он скончался, не дождавшись приговора, сообщает Kazanfirst со ссылкой на картотеку на сайте Вахитовского райсуда Казани.

Двое мужчин употребляли алкогольные напитки. Между ними произошел конфликт.

Один из собутыльников начал бить другого черенком из дерева. Второй ударил кулаком, а потом взял металлический чайник и забил им оппонента по голове. Тот погиб от черепной травмы и отека мозга.

Было возбуждено уголовное дело о расправе. Но производство остановили, поскольку подозреваемый подписал контакт о службе в ВС РФ. Через три месяца он погиб.

