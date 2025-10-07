Житель Подольска в Сети призывал ВСУ бомбить Москву

В Подольске задержали мужчину по статье о пропаганде терроризма

Мужчину из подмосковного Подольска 1985 года рождения обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). В проукраинских Telegram-каналах он публиковал материалы, которые призывают к терроризму на территории страны, сообщает пресс-служба СК РФ.

В ЦОС ФСБ России ТАСС рассказали, что житель Подольска просил ВСУ бомбить гражданскую инфраструктуру Москвы. Целью этого должно было стать запугивание местных жителей и воздействие на ход СВО. Также мужчина призывал противника уничтожать предприятия оборонно-промышленного комплекса, находящиеся в Подмосковье.

В пресс-службе СК РФ рассказали, что дома у мужчины организовали обыски. Во время них были изъяты технические устройства и другие предметы, которые важны для проведения расследования.

В дальнейшем силовики проведут лингвистическую экспертизу. Во время допроса обвиняемый признал вину.

