Житель Подмосковья жестоко избил 10-летнего мальчика, его госпитализировали

В Сети распространилась информация, что из подмосковного поселка Белоомут в больницу попал 10-летний мальчик, которого жестоко избил местный житель. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сообщает Информационный центр СК России .

Дело заведено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Известно, что избитого ребенка госпитализировали в одну из региональных больниц. На момент публикации заметки официальной информации о его состоянии не поступало.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела. Центральный аппарат СКР взял на контроль установление обстоятельств случившегося.

Ранее в Подмосковье произошел подобный случай с 11-летним мальчиком. Отчим жестоко избил ребенка битой, несмотря на то, что является инвалидом-колясочником. В итоге несовершеннолетнего с многочисленными травмами госпитализировали, а его мать и отчима арестовали. В настоящее время специалисты ищут семью, которая будет готова взять и мальчика, и двух его сестер.