Житель Подмосковья посадил пасынка на цепь из-за подозрений в сексе с сестрой

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, который издевался над детьми своей новой супруги. Он избивал и всячески унижал подростков, а однажды он посадил мальчика на цепь за якобы секс с 12-летней сестрой, сообщает «МК» .

Шестеро детей попадали под горячую руку отчима в течение полутора лет. Особенно доставалось 12-летней падчерице и 14-летнему пасынку. Мужчина решил, что брат и сестра состояли в интимных отношениях, поэтому он читал им нравоучения и сопровождал их жестокими избиениями.

Однажды отчим порезал парню колено и выбил ему зубы шампуром. Девочку он бил головой о дверь и мог даже избить пультом за то, что она не нашла с первого раза нужный канал. При этом мать покрывала нового мужа и даже специально не показывала детей врачам, чтобы те не зафиксировали побои.

Ужасные избиения чередовались с унижениями. Однажды мужчина завел мальчика в подвал, надел на него цепь и заставил старшего брата ходить с ним как с собакой. Однако в апреле очередная яростная вспышка отчима закончилась для ребят госпитализацией. Тут в дело вмешалась полиция.

Суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы и постановил выплатить каждому ребенку компенсацию в 500 тыс. рублей. Девочка переехала жить к родному отцу, а остальные дети — в центр социальной помощи. Отчим попытался попросить прощение у пасынка и написал парню письмо, но тот заявил, что никогда не простит мужчину.