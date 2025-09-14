сегодня в 20:14

Житель Петербурга ночью устроил стрельбу по кафе, а утром его взял спецназ

В Петербурге задержали местного жителя, который ночью обстрелял кафе у дома. Мужчина повредлил стекло витрины и холодильник, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел ночью на Бульваре Александра Грина.

В соцсетях очевидцы сообщили о спецназе и полицейских машинах у дома № 6 на бульваре Вилькицкого. В воскресенье днем сотрудники силовых структур прибыли к многоэтажке с целью задержания стрелка. В квартире 52-летнего петербуржца провели обыски.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в ленинградской области 66-летняя пенсионерка отстреливалась от собак и подстрелила их хозяйку в голову.