Житель Курганской области бросил гранату в кафе и попал на видео

В Курганской области мужчина бросил гранату в кафе-бар после конфликта с персоналом заведения. Неадеквата задержали, сообщает «Лента.ру» .

Инцидент произошел в городе Далматово. На опубликованных кадрах видно, как в помещении на первом этаже здания происходит взрыв. Затем показаны разрушения в результате взрыва.

После совершения преступления мужчина скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. Задержанным оказался 40-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и незаконный оборот взрывных устройств.

В настоящее время полиция устанавливает, где задержанный взял гранату, а также проверяет деятельность бара. В ходе допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.