Житель Индии чудом спасся после внезапного обрушения тротуара
Фото - © wikimedia.org / Narenfox, CC BY-SA 4.0
В городе Чандрапур в Индии мужчина едва не погиб, когда земля буквально ушла из-под ног во время его обычного похода в пекарню. Камеры наблюдения зафиксировали момент происшествия, пишет «Царьград».
На опубликованных кадрах видно, как горожанин остановил свой скутер, взял коробки и направился к магазину. Внезапно бетонно-асфальтное покрытие тротуара не выдержало и обрушилось, куда мгновенно провалился мужчина.
Благодаря быстрой реакции прохожих и продавщицы из соседнего магазина, пострадавшего удалось спасти. Очевидцы оперативно пришли на помощь и вытащили его из-под обломков асфальта и грунта, предотвратив трагический исход.
По словам очевидцев, они рисковали собственными жизнями, когда вытаскивали пострадавшего. К счастью, все прошло благополучно. Мужчина отделался испугом и легкими травмами, никто другой не пострадал.