Житель Индии чудом спасся после внезапного обрушения тротуара

В городе Чандрапур в Индии мужчина едва не погиб, когда земля буквально ушла из-под ног во время его обычного похода в пекарню. Камеры наблюдения зафиксировали момент происшествия, пишет «Царьград» .

На опубликованных кадрах видно, как горожанин остановил свой скутер, взял коробки и направился к магазину. Внезапно бетонно-асфальтное покрытие тротуара не выдержало и обрушилось, куда мгновенно провалился мужчина.

Благодаря быстрой реакции прохожих и продавщицы из соседнего магазина, пострадавшего удалось спасти. Очевидцы оперативно пришли на помощь и вытащили его из-под обломков асфальта и грунта, предотвратив трагический исход.

По словам очевидцев, они рисковали собственными жизнями, когда вытаскивали пострадавшего. К счастью, все прошло благополучно. Мужчина отделался испугом и легкими травмами, никто другой не пострадал.