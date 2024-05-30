Житель Чехова идет под суд из-за погибших в пожаре детей

34-летнему жителю Чехова предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности двум детям 12 и 17 лет. Они погибли в пожаре, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчина по просьбы семьи обслуживал аккумуляторные батареи в доме в деревне Ботвинино. Во время работы он перевел оборудование в аварийный режим, что привело к воспламенению аккумуляторов.

В процессе тушения пожара были найдены тела брата и сестры. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли три фрагмента аккумулятора и электрический щиток. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.

Ранее на пульт диспетчера Главного управления МЧС России по Москве поступил сигнал о пожаре в скандально известном апарт-комплексе Loft River. Очевидцы сняли пожар на видео, которое попало в Сеть.