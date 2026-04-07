сегодня в 13:56

Житель Адыгеи верхней одеждой затушил Вечный огонь на Братской могиле. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Установлено, что в марте текущего года мужчина бросил свою верхнюю одежду в очаг мемориального сооружения Вечный огонь на Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В результате действий злоумышленника пламя погасло. Затем местный житель скрылся с места преступления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений).

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее полицейский патруль задержал пьяную жительницу Кургана, которая решила прикурить от Вечного огня у Обелиска Победы.

