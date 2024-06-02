Жилой дом обрушился на территории Стамбула

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Жилой дом рухнул в турецком городе Стамбуле. Под завалами находятся жители, сообщает SHOT .

Местные СМИ сообщают, что спасатели еще не достали двоих человек. Точное число тех, кто был в доме в момент ЧП, на данный момент неизвестно. На месте пришествия находятся экстренные службы.

Обрушение трехэтажного здания случилось в районе Кючюкчекмедже. Причины происшествия пока не уточнены.

В этом районе также расположен главный турецкий центр ядерных исследований и подготовки специалистов атомной отрасли под названием «Чекмедже».