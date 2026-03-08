«Жгут Тегеран». Новая атака США по Ирану спровоцировала переполох на Западе
Профессор Диесен: США начали полностью уничтожать Тегеран
Фото - © РИА Новости
Армия США приступила к полному уничтожению иранской столицы — Тегерана. Сначала Вашингтон «лил крокодиловы слезы», говоря о жителях страны, а затем начал сжигать город, написал в соцсети Х профессор Хельсинского университета Гленн Диесен, сообщает РИА Новости.
7 марта президент США Дональд Трамп говорил, что в субботу Иран ожидает сильный удар. Могут быть уничтожены районы и люди, которые до этого целями не считались.
Ночью Израиль и США ударили по трем нефтехранилищам в Иране. Среди них были Шахран, Кухак и Кердж.
Израиль и США 28 февраля нанесли удары по Ирану. Тот атаковал в ответ. Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.