Армия США приступила к полному уничтожению иранской столицы — Тегерана. Сначала Вашингтон «лил крокодиловы слезы», говоря о жителях страны, а затем начал сжигать город, написал в соцсети Х профессор Хельсинского университета Гленн Диесен, сообщает РИА Новости .

7 марта президент США Дональд Трамп говорил, что в субботу Иран ожидает сильный удар. Могут быть уничтожены районы и люди, которые до этого целями не считались.

Ночью Израиль и США ударили по трем нефтехранилищам в Иране. Среди них были Шахран, Кухак и Кердж.

Израиль и США 28 февраля нанесли удары по Ирану. Тот атаковал в ответ. Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются.

