Жестокое видео: экс-сотрудник кафе в Ленобласти зарезал коллегу-повара

сегодня в 12:08

В Ленобласти бывший сотрудник кафе убил коллегу на улице

В Ленинградской области экс-работник кафе совершил нападение на повара, нанеся ему смертельные ножевые ранения, сообщает РЕН ТВ .

Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала момент, когда нападавший приблизился к повару, разговаривавшему по телефону. Повар попытался поприветствовать его рукопожатием, но вместо этого получил удар ножом.

Пострадавший получил многочисленные ранения в область шеи и груди. Обезображенное тело обнаружила кассир заведения, вызвавшая бригаду скорой помощи, однако медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

Преступник был задержан правоохранительными органами. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

