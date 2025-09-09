Жесткое видео: легковушка на скорости влетела в полуприцеп, погибла девушка

Сын высокопоставленной сотрудницы Федеральной налоговой службы попал в смертельное ДТП в Воронеже. Он въехал в припаркованный полуприцеп, сообщает Baza .

Инцидент случился вечером 3 сентября на улице Хользунова. Volkswagen Golf, за рулем которого находился 31-летний Антон Г., маневрировал на дороге и въехал в припаркованный полуприцеп. На пассажирском сиденье спереди сидела 22-летняя девушка из Сочи Валерия С. Она погибла сразу. Самого водителя госпитализировали.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина, предположительно, был пьян. При этом Антон Г. мог не в первый раз сесть за руль нетрезвым. В 2022 году у него уже отбирали права.

Через полтора года его снова поймали пьяным за рулем. После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Родственники погибшей Валерии С. переживают, что Антон Г. может избежать ответственности за аварию. Его мать, предположительно, главный государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства в УФНС России по Воронежской области.

Близкие Валерии С. отмечают, что уголовное дело из-за смертельного ДТП до сих пор не открыли. При этом Антон Г. после выписки до сих пор находится на свободе.

На опубликованном видео показано, как Volkswagen Golf въехал боком в припаркованный полуприцеп. Часть корпуса оказалась смята.