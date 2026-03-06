Жертвами ударов Израиля и США по северу Ирана стали 17 человек

Не менее 17 человек погибли в результате ударов, нанесенных Израилем и США по иранской провинции Зенджан, сообщает ТАСС .

По данным СМИ, удары пришлись по придорожному кафе и мосту, которые располагаются на севере страны.

При этом еще по меньшей мере 12 человек получили травмы.

США и Израиль начали военные действия против Ирана в конце февраля. Иран наносит ответные удары.

