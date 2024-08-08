Жертва «кислотного маньяка» из Монина не может ходить в ванную из-за ран

Девушка, которая пострадала от рук «кислотного маньяка» из Монина, страдает от полученных ран на лице и теле. Она на протяжении четырех месяцев не может ходить в ванную из-за травм, сообщает SHOT .

Поскольку суд признал «кислотного маньяка» невменяемым, девушка не может потребовать с него материальные средства на то, чтобы вылечить повреждения. У нее есть рана на лице и теле. Поэтому женщина не может даже комфортно спать на боку.

Девушка прошла уже пять операций. Во время первых трех ей удалили волдыри от ожогов. Остальные две были по пересадке кожи. На процедуры девушка потратила уже более 500 тысяч рублей. Ей может потребоваться еще несколько миллионов.

Жертва планирует подать иск в гражданский суд на Андрея и членов его семьи. Через него девушка планирует получить необходимые для лечения ресурсы.

Ранее судебная экспертиза признала невменяемым 32-летнего «кислотного маньяка» из Монина. Оказалось, что мужчина не осознает характер и общественную опасность своих действий.