Жену предполагаемого участника атаки на военные аэродромы объявили в розыск в РФ

«Разыскивается по статье УК РФ Тимофеева Екатерина Владимировна 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — говорится в карточке, размещенной на сайте ведомства.

Также ранее министерство начало розыск Артема Тимофеева, его подозревают в украинской атаке на военные аэродромы на территории страны.

Минобороны РФ заявляло, что Украина устроила теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях из-за беспилотников загорелись несколько единиц авиатехники, на остальных территориях нападения были отбиты. Пожары на двух авиабазах потушили, пострадавших нет.

Предварительно, Артему Тимофееву 37 лет. Он может быть причастен к атаке БПЛА на авиабазу «Белая» в Иркутской области, которая произошла 1 июня. Усть-кутская администрация сообщала, что Тимофеев — уроженец Донецка.