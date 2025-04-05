Женщину сдуло с балкона во время урагана в Красноярске

Женщину сдуло с балкона во время урагана в Красноярске. Там был сильный ветер, сообщает Mash .

Его скорость составляла 33 метра в секунду. Также из-за мощного ветра была разрушена некоторая инфраструктура в Кузбассе, Хакассии, Красноярском и Алтайском краях.

Возникли природные пожары. Из-за них были уничтожены около 18 га земли. В ряде регионов отсутствует свет.

Ранее метеоролог Михаил Леус сообщил, что ураганный ветер со скоростью от 20 до 33 м/с сохранится в Республиках Тыва, Хакассия, Красноярском, Алтайском краях, Иркутской области до 6 апреля.