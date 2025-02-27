Женщина в США заперла партнера в камере хранения на 4 дня

52-летнюю американку из штата Северная Каролина разыскивают по обвинению в покушении на жизнь партнера. Женщина заперла мужчину в камере хранения, где он просидел четыре дня без еды и воды, сообщает Газета.ru .

Как пишет ABC News, все случилось в городе Монро. 51-летний потерпевший рассказал, что 20 февраля он вместе со партнершей пошел в складское помещение. Она попросила пробраться к задней стенке камеры, чтобы достать несколько вещей. А когда мужчина был у цели, то резко опустила ставни.

На прощание она сказала: «Это то, что ты заслуживаешь». После этого мстительная злоумышленница закрыла дверь на замок и ушла.

От неожиданности потерпевший потерял телефон. Он искал его на ощупь в полной темноте. Через четверо суток мужчина все-таки нашел аппарат, заряд аккумулятора которого был почти на нуле. Но ему удалось связаться со службой спасения, и его смогли найти и открыть.

После спасения американца его партнершу объявили в розыск.