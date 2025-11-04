сегодня в 12:34

Женщина в последнюю секунду спасла пенсионерку от едущей электрички в Королеве

Женщина в последнюю секунду оттащила пенсионерку от едущей мимо электрички на станции Болшево в Королеве в Московской области. Об этом сообщает Mash .

Пенсионерка без остановки переходила через железнодорожные пути. Несущийся на встречу к женщине поезд сигналил.

Пенсионерку в последний момент спасла прохожая. Она схватила пожилую и оттащила назад.

Почти сразу после этого через то место, где стояла пенсионерка, пронесся поезд.

Ранее электричка сбила девушку, которая переходила железнодорожные пути у станции Истра в Подмосковье. Она шла в наушниках и не смотрела по сторонам.

