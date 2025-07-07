Женщина толкнула знакомого на рельсы в метро Москвы во время ссоры

На станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии московского метро между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой гражданка специально толкнула знакомого, и тот упал на рельсы. Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене .

Полицейские, дежурившие на станции, быстро среагировали и помогли 40-летнему мужчине подняться обратно на платформу. К счастью, он не получил серьезных повреждений. На женщину составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Предварительно известно, что мужчина, упавший на рельсы, был пьян. В отношении него также составили административные протоколы по нескольким статьям.

Гражданин нарушил правила поведения в общественном месте. Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, за появление в нетрезвом виде в общественном месте и за действия на транспорте, которые угрожали безопасности.