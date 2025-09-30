Женщина попыталась сжечь цветы у памятника бойцам СВО в Тынде

Злоумышленница пыталась поджечь цветы у памятника погибшим на СВО воинам в Тынде Амурской области, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказал мэр Тынды Сергей Гуляев, женщина повредила декоративные опоры с освещением около монумента. Предварительно, она разбила восемь фонарей, перевернула урны и пыталась поджечь венки.

По словам главы города, по данному факту было подано заявление в полицию. Злоумышленницу установят и привлекут к ответственности.

На видео с места происшествия показано, как женщина сначала хотела поджечь цветы около памятника, но у нее не получилось. Тогда она начала крушить все вокруг, разбрасывать цветы и ломать фонари.

Ранее малолетние вандалы снесли гранитный шар весом 150 кг в Центральном парке Победы в подмосковном Долгопрудном.

