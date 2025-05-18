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Женщина погибла при падении рекламного щита в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Пассажирка погибла в результате падения рекламного щита на двух женщин в аэропорту Шарм-эль-Шейха, сообщает Mash .

Трагедия произошла накануне во время посадки на рейс DV5270 до Астаны. В результате ЧП погибла 1 пассажирка, еще одна женщина получила сильные порезы. Обе пассажирки являются гражданками Казахстана.

Согласно данным МИД Казахстана, в результате падения рекламного щита в зоне вылета погибла гражданка республики, еще 2 соотечественницы получили легкие травмы.

Министр гражданской авиации Египта Самех Хефни взял инцидент в аэропорту Шарм-эль-Шейха на личный контроль.

Ранее стало известно, что 500 нелегалов превратили терминалы аэропорта Мадрида в зону повышенной опасности.