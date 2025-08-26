Женщина отравилась тартаром с червями в популярном баре Петербурга

Женщине привезли тартар, который она заказала в популярном баре Санкт-Петербурга, но внутри оказались черви. Не зная об этом, она съела блюдо и попала в больницу с отравлением, сообщает «SHOT Проверка» .

Пострадавшая заказала ужин в заведении Library bar, который расположен на проспекте Ветеранов, 69. На дом ей доставили тартар из мраморной говядины.

Женщина попробовала блюдо, но через некоторое время заметила в нем маленьких червей. Спустя полтора часа петербурженке стало плохо, она была госпитализирована с продолжительными болями и рвотой.

В больнице женщине провели обследование. Ей также промыли желудок.

Library bar является популярным заведением в Северной столице. В нем часто проходят массовые мероприятия. По словам пострадавшей, она потребовала объяснений от администрации бара, но заведение никак не отреагировало на ее обращение.

