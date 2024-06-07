Женщина насмерть забила ломом отца в столичной квартире

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Жительница Москвы на почве неприязни била своего отца ломом по голове, пока тот не умер, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Убийство произошло в квартире дома на улице Кулакова 7 июня. Мотив женщины — внезапно возникшие неприязненные отношения. Она нанесла отцу множественные удары ломом в область головы. Тот от полученных травм скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, вскоре ее доставят в следственное подразделение.

По делу назначены судебные экспертизы, такие как психолого-психиатрическая, судебно-медицинская и дактилоскопическая. Идут следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.