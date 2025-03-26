Женщина избила детей на игровой площадке в Москве

В СМИ появилась информация, что в Алексеевском районе Москвы женщина избила детей на игровой площадке. За дело взялись правоохранители, сообщает пресс-служба СК РФ.

О ходе проверки следователей, организованной по ст. 116 УК РФ (побои), будет доложено в центральный аппарат СК.

Делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о результатах работы правоохранителей по этому делу.

Ранее неадекватный отчим в Новоаганске ХМАО зверски избил маленького пасынка за то, что ребенок отказался курить вейп. Мужчина — работник культуры в местном ДК.