Богомаз: женщина и ребенок погибли из-за обстрела ВСУ в Брянской области

Украинская армия совершила артобстрел по мирным жителям поселка Климово Брянской области, погибли женщина и ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что ВСУ нанесли удар в самый центр поселка.

«По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, также из-за атаки противника загорелся жилой дом. Кроме того, были частично повреждены несколько машин.

Губернатор уточнил, что специалисты продолжают обследовать территорию региона, подвергшуюся обстрелу.