Женщина и ребенок погибли из-за обстрела ВСУ в Брянской области
Богомаз: женщина и ребенок погибли из-за обстрела ВСУ в Брянской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинская армия совершила артобстрел по мирным жителям поселка Климово Брянской области, погибли женщина и ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он добавил, что ВСУ нанесли удар в самый центр поселка.
«По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, также из-за атаки противника загорелся жилой дом. Кроме того, были частично повреждены несколько машин.
Губернатор уточнил, что специалисты продолжают обследовать территорию региона, подвергшуюся обстрелу.