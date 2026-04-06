Женщина и ребенок, которых вытащили из реки в Дагестане, умерли

Женщина и ребенок, которых вытащили из реки в Дербентском районе Дагестана, умерли, сообщает РИА Новости .

«Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать», –сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что 7 человек, в том числе беременную женщину, вытащили из воды спасатели и местные жители.

Сильнейшие дожди привели к наводнению в Дагестане. Сложная обстановка остается в Махачкале, селе Геджух Дербентского района, Дербенте и т. д.

В Дербентском районе проводится эвакуация. Планируется вывезти в безопасные места более 4,1 тыс. Человек.

