Женатого депутата Госдумы развели, угрожая слить переписку с сайта знакомств

Депутат Кисляков назвал неправдой информацию, что его обманули на 100 тыс руб

Депутата Госдумы Михаила Кислякова обманули на 100 000 рублей, угрожая опубликовать его переписку с портала знакомств. Сам парламентарий заявил, что «все это неправда», сообщает Baza .

Издание утверждает, что Кисляков обратился за помощью к полиции 28 октября. По словам законодателя, ранее он говорил с неизвестными, которые грозились слить его переписку с девушкой с сайта знакомств, если он не заплатит 100 тысяч рублей.

Депутат отдал вымогателям требуемую сумму, однако вскоре они попросили еще 30 000 рублей «сверху». После этого Кисляков пошел к правоохранителям.

В статье заявлено, что в рамках расследования следователи также допросили супругу депутата.