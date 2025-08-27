Жена пропавшего пловца из РФ опровергла информацию о сигнале трекера из Босфора

Супруга пропавшего пловца Николая Свечникова Антонина опровергла информацию о том, что трекер ее мужа якобы подает сигнал из воды. Она назвала эту новость «вбросом», сообщает РЕН ТВ .

Женщина рассказала, что пока никаких новостей о судьбе ее мужа нет, но поиски продолжаются. Информация турецкого издания A haber о трекере, который находится в воде, ничем не подтверждена.

Свечников пропал без вести 24 августа во время заплыва через Босфор в Стамбуле. Профессиональный пловец отплыл на 500–600 метров от берега и пропал из виду. Согласно одной из версий, мужчина мог сам выбраться на берег.

Жена Свечникова планирует обратиться в прокуратуру и добиться от консульства письменного заключения о том, какие именно силы брошены на поиски пловца. Также Антонина хочет запросить полное видео заплыва мужа.