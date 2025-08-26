Жена пропавшего на Босфоре пловца просит российских туристов помочь с поисками

Супруга пропавшего на Босфоре российского пловца Николая Свечникова просит туристов-соотечественников помочь с его поисками, сообщает SHOT .

29-летний российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время межконтинентального заплыва через Босфор 24 августа. Родственники сами начали поиски пропавшего, позднее власти Турции заявили, что к поискам подключится командующий Военно-морскими силами страны.

Жена спортсмена всю ночь сама обходила набережную, надеясь хоть что-то увидеть.

У супругов недавно родился сын, ему — 8 месяцев. В консульстве РФ в Стамбуле семье сказали, что делают все возможное, но сведений о ходе поисков не дают. Родственники и друзья Свечникова собственными силами собирают добровольцев для поиска в районе Босфорского пролива.

Сейчас приоритетная версия произошедшего — российскому пловцу стало плохо, и он утонул.

По словам одного из участников заплыва из РФ, он обогнал Свечникова в первой половине дистанции. При этом пропавший россиянин подозрительно медленно плыл брассом — делал несколько гребков и периодически останавливался. Позже сигнал с трекера спортсмена пропал, и он не финишировал.