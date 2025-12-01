Жена главного тренера «Зенита» Семака заявила, что была в секунде от смерти

Супруга главного петербургского «Зенита» Сергея Семака, Анна, рассказала о произошедшем с ней на дороге происшествии. Она сообщила, что неприятность случилась, когда она после обеда беседовала по мобильному с супругом и вышла на тесную улицу с одной полосой движения, где ее чуть не сбила машина, сообщает «Фонтанка» .

По словам Анны, она не увидела приближавшийся автомобиль, который двигался на участке, где разрешено 40 км/ч, с превышением скорости почти в три раза.

«Я сегодня была в секунде от смерти. Доли секунды — и меня бы уже не было», — написала она в соцсетях.

Как утверждает Анна, порывом ветра от пронесшегося мимо автомобиля приподняло края ее пальто, и она долгое время находилась в состоянии глубокого потрясения.

Сергей Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. За это время он шесть раз привел команду из Санкт-Петербурга к победе в чемпионате России, а также завоевал два Кубка и пять Суперкубков России.

С Анной в браке Семак состоит с 2008 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.