Ждала скорую в луже крови: пенсионерка почти час пролежала в подъезде без помощи

сегодня в 10:24

Пенсионерка час истекала кровью до приезда скорой в подъезде в Североуральске

Пенсионерка в Североуральске в Свердловской области упала в подъезде и на протяжении часа ждала приезда скорой помощи. Все это время она лежала в луже крови, сообщает Ural Mash .

В Североуральске неотложку объединили с Серовом. Всего несколько бригад обслуживают 34 тыс. жителей.

85-летняя женщина Галина споткнулась на лестнице и упала лицом вниз. У нее разбился нос, пошла кровь.

Происходящее увидели соседи. Они позвонили в 103. Во время звонка диспетчер сказал, что некому приехать на вызов — все три бригады заняты.

Через 40 минут приехала бригада скорой помощи. Она забрала пострадавшую в больницу.

