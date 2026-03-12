Ждала скорую в луже крови: пенсионерка почти час пролежала в подъезде без помощи
Пенсионерка час истекала кровью до приезда скорой в подъезде в Североуральске
Фото - © Медиасток.рф
Пенсионерка в Североуральске в Свердловской области упала в подъезде и на протяжении часа ждала приезда скорой помощи. Все это время она лежала в луже крови, сообщает Ural Mash.
В Североуральске неотложку объединили с Серовом. Всего несколько бригад обслуживают 34 тыс. жителей.
85-летняя женщина Галина споткнулась на лестнице и упала лицом вниз. У нее разбился нос, пошла кровь.
Происходящее увидели соседи. Они позвонили в 103. Во время звонка диспетчер сказал, что некому приехать на вызов — все три бригады заняты.
Через 40 минут приехала бригада скорой помощи. Она забрала пострадавшую в больницу.
