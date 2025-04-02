Зеленоградский колдун-отшельник нелегально жил в лесу и резал там животных

Задержанный за попытку убить тещу зеленоградский колдун-отшельник незаконно построил зеленый дом в лесу, где жил и забивал животных. Возле самостроя нашли останки животных, которых колдун ел вместе с тремя детьми, пишет SHOT .

Колдун-отшельник построил зеленый дом, а также бытовку и три моста в лесу незаконно. На территории своего нелегального жилья он выдавал доверчивым людям «духовное гражданство России», а также гадал на стеклянном шаре. В свободное от работы время мужчина забивал и резал животных, чьи туши в дальнейшем употреблял в пищу. О каких именно животных идет речь, не уточняется.

Отшельник называл себя императором и утверждал, что ему более 100 лет. Доверчивым россиянам также рассказывал, что якобы является потомком четырех ветвей хранителей Вед и сам имеет «духовное гражданство», поэтому имеет право выдавать его и другим людям.

Однажды к колдуну на обряд приехала студентка, которая в итоге стала матерью его троих детей. В дальнейшем женщина приняла решение уйти от отшельника. В расколе семьи мужчина винил тещу. Он даже попытался убить женщину из автомата АК-74, но был задержан.

В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО. Ему грозит до 19 лет тюрьмы сразу по двум статьям — покушение на убийство и незаконное хранение оружия. Во всех обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.