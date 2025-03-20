Завершено обследование авто с подозрительным свертком у парламента Севастополя

В авто у парламента Севастополя не нашли взрывных устройств

В автомобиле со свертком под днищем, который стоял у здания Заксобрания Севастополя, не нашли опасных предметов, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. По данным СМИ, машина может принадлежать местному депутату и экс-сенатору Совфеда Сергею Колбину.

Утром 20 марта под машиной, припаркованной у здания севастопольского парламента, нашли подозрительный сверток. На месте инцидента работали взрывотехники и экстренные службы, однако взрывных устройств в автомобиле не обнаружено.

После нахождения свертка в Севастополе перекрыли улицу Ленина. Сейчас движение в городе возобновлено в штатном режиме.

По данным прессы, машина, под которой нашли сверток, может принадлежать Сергею Колбину. Ранее он был начальником украинского ОМОН «Беркут», который участвовал в столкновениях с участниками Евромайдана в период госпереворота на Украине. После этого Колбин перешел на сторону России и стал сенатором Совета Федерации, позже — депутатом Законодательного собрания Севастополя.