«Засунуть в рот огурец»: мигранты в Москве ищут дагестанца, который их оскорбил

В Москве дагестанец оскорбил мигрантов, а те принялись его искать

В Москве разгорелся скандал между мигрантами и дагестанцем, который оскорбил их. Теперь иностранные специалисты ищут мужчину по всему городу, чтобы ему «в рот засунуть огурец», сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Блогер из Узбекистана поделился с подписчиками личным телефонным разговором с уроженцем Махачкалы. Тот во время беседы сказал, что ненавидит мигрантов и выступает против них.

Он заявил, что иностранные специалисты «себя ведут так, чтобы мусульманам было плохо». По его словам, иностранцы «курят, пьют», а также намекнул, что они употребляют запрещенные вещества.

Под роликом с этим разговором появились десятки комментариев, оставленных разгневанными мигрантами. Те требуют, чтобы дагестанец извинился, а также обещают найти его и «в рот засунуть огурец».

Ранее мигранты избили россиян, которые сделали им замечание, арматурами, трубами и камнями. Это произошло в Оренбурге после того, как несовершеннолетний иностранец едва не сбил соседа.