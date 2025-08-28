Заступился за девушку: ветерану СВО из Казахстана перерезали горло в Москве

Уроженцу Казахстана Егору порезали горло рядом со станцией метро «Добрынинская» в Москве. Мужчина приехал в миграционный центр на улице Бахрушина, чтобы получить гражданство РФ за участие в зоне спецоперации, сообщает « МК: срочные новости ».

У Егора есть гражданство Казахстана. Он подписал контракт с Минобороны РФ, отслужил в зоне спецоперации, и в августе 2024 года уволился. Теперь у него есть шанс получить гражданство России.

После посещения миграционного центра, мужчина отправился к станции метро «Добрынинская». Там Егор увидел, как странный мужчина громко кричал. Затем неадекват подошел к девушке и начал ее бить.

Женщина говорила, что ей больно, требовала отпустить, но агрессор не прекращал. Он хотел силой затянуть жертву в метро.

Егор подчеркнул, что попросил мужчину отстать от девушки. Тот достал нож и ударил бывшего военного в шею. Егор считает, что напавший мог находиться под запрещенными веществами.

Агрессора задержали и увезли в отделение полиции. Егора отвезли в больницу и быстро прооперировали. У него дырка в горле, и из-за этого нет возможности разговаривать.