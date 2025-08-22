Застрявшая на пике Победы альпинистка из РФ поднималась на гору с травмой

В мае у альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже 10 дней лежит на высоте семь километров над уровнем моря на пике Победы в Иссык-Кульской области Киргизии, была поломана нога. При подобной травме подниматься на гору нельзя не менее 12 месяцев, сообщает РИА Новости .

При этом Наговицына начала восходить на пик Победы через три месяца. Не исключено, что именно из-за этого и произошла трагедия.

Российская альпинистка уже поднялась на вершину и должна была спускаться. Однако 12 августа она упала в пропасть и сломала ногу. Ее до сих пор не спасли.

Ранее глава спасательной экспедиции Дмитрий Греков заявил, что вероятность найти альпинистку живой небольшая. Также минимальный шанс, что ее получится снять с пика, поэтому поиски прекратили.