Застрявшая на пике Победы альпинистка из РФ поднималась на гору с травмой
Фото - © соцсети Натальи Наговицыной
В мае у альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже 10 дней лежит на высоте семь километров над уровнем моря на пике Победы в Иссык-Кульской области Киргизии, была поломана нога. При подобной травме подниматься на гору нельзя не менее 12 месяцев, сообщает РИА Новости.
При этом Наговицына начала восходить на пик Победы через три месяца. Не исключено, что именно из-за этого и произошла трагедия.
Российская альпинистка уже поднялась на вершину и должна была спускаться. Однако 12 августа она упала в пропасть и сломала ногу. Ее до сих пор не спасли.
Ранее глава спасательной экспедиции Дмитрий Греков заявил, что вероятность найти альпинистку живой небольшая. Также минимальный шанс, что ее получится снять с пика, поэтому поиски прекратили.