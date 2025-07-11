Засмотревшийся в телефон ребенок провалился в открытый люк в Петербурге

В Санкт-Петербурге засмотревшийся в экран телефона 4-летний мальчик провалился в открытый канализационный люк, тот был огорожен перевернутой тележкой и конусом, сообщат SHOT .

Инцидент случился на парковке автоцентра, расположенного на Октябрьской набережной. Туда семья с двумя детьми приехала выбирать машину.

В какой-то момент мальчик отстал от родителей, которые шли впереди с младшим ребенком. Он так увлекся телефоном, что не увидел открытый люк. В результате малыш провалился туда.

Случившееся попало на камеры наблюдения. На видео видно, как отец мальчика быстро прыгнул в тот же люк, чтобы спасти сына.

В результате падения ребенок получил различные травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего Следком начал проверку.