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Запуск ракеты для атаки на Белгород был произведен из Харьковской области

Запуск ракеты, которую использовали для атаки на Белгород, был совершен из района поселка Казачья Лопань в Харьковской области, сообщает РБК .

Представитель силовых структур отметил, что запуск ракеты осуществлялся с юго-запада.

Казачья Лопань находится менее чем в пяти километрах от границы с Россией.

Расстояние между поселком и Белгородом составляет 50 км по прямой, а дальность полета ракеты - от 15 до 120 км.