Запрещенная реклама: в Нижнем Новгороде задержали «наркограффитиста»

В Советском районе Нижнего Новгорода задержали мужчину, пытавшегося рекламировать запрещенные вещества путем граффити: у него нашли трафарет с изображением наркотиков и аэрозоли с краской, сообщает ИА «Время Н» .

Как уточнили в пресс-службе городского УМВД, мужчину остановили ночью на улице Чукотской для проверки документов. Он заявил, что по объявлению в мессенджере согласился за деньги распространять рекламу онлайн-магазина по продаже запрещенной в РФ продукции.

Правоохранительные органы проводят проверку. Задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование, и на него составили административный протокол. Также полиция установила фасады зданий, на которые он успел нанести граффити.

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