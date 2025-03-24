«Запрещенка» за спиртное: наркопритон накрыли в квартире в Богородске

В Богородске пресечена деятельность наркопритона, где в качестве оплаты принимали спиртное и табачные изделия, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Богородский» обнаружили и ликвидировали наркопритон, организованный в квартире многоквартирного дома на улице 2‑й Микрорайон.

По информации правоохранительных органов, 39-летний житель Богородска, начиная с ноября 2023 года, регулярно предоставлял свою жилплощадь лицам, страдающим наркотической зависимостью, для употребления ими запрещенных веществ. Платой за использование помещения служили алкогольные напитки и сигареты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит до 4 лет тюрьмы. Помимо этого, троих нижегородцев, находившихся в притоне, привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков.

В настоящее время расследование продолжается.