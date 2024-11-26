Запах и капли: люк закрыли между «Поиском» и «Прогрессом» на МКС

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, сообщили о наличии «запаха и капель» при открытии грузового корабля «Прогресс-90», что стало причиной закрытия люка между «Прогрессом» и модулем «Поиск», сообщает «Царьград» .

«Открыв люк корабля „Прогресс“, космонавты „Роскосмоса“ заметили неожиданный запах и мелкие капли, что побудило экипаж закрыть люк „Поиска“ для остальной части российского сегмента», — отметили NASA в социальных сетях.

В начале ноября в NASA проинформировали о выявлении утечки воздуха на МКС. Ник Поуп, бывший руководитель британского государственного проекта по исследованию НЛО, тогда выразил мнение, что сотрудников станции необходимо срочно эвакуировать, поскольку затягивание этого процесса может привести к катастрофе, угрожающей не только жизни астронавтов, но и репутации NASA.

Между тем стало известно, что астероид, который называют «мини-луной» Земли, исчезнет до 2055 года. Перед этим в последний раз его можно будет заметить в январе, когда он будет находиться на расстоянии 1,8 миллиона километров от нашей планеты.