Запах гари и едкий дым: что произошло в аэропорту Кемерова

сегодня в 13:16

В аэропорту Кемерова во время посадки на рейс резко запахло гарью

Пользователи социальных сетей проинформировали о случившемся сегодня инциденте в аэропорту Кемерова. Согласно сообщениям, при посадке в самолет, направлявшийся в Москву, в проходном трапе почувствовался резкий запах гари, а в воздухе возник едкий дым. Людей в экстренном порядке вывели обратно в терминал, сообщает Сiбдепо .

«В терминале также пахло гарью. Через 15 минут всех пустили обратно на посадку», — рассказал очевидец.

В пресс-службе МЧС Кузбасса, чью машину заметили около аэропорта, предоставили информацию касательно данного инцидента.

«Подгоняли установку для отогрева двигателей с подветренной стороны», — дали официальный ответ в министерстве.

Несмотря на оперативное устранение проблемы, произошедшее сильно напугало пассажиров. Один из летевших данным рейсом в видео подчеркнул, что система оповещения в аэропорту не работала.

