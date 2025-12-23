Запах гари и едкий дым: что произошло в аэропорту Кемерова
Фото - © скриншот
Пользователи социальных сетей проинформировали о случившемся сегодня инциденте в аэропорту Кемерова. Согласно сообщениям, при посадке в самолет, направлявшийся в Москву, в проходном трапе почувствовался резкий запах гари, а в воздухе возник едкий дым. Людей в экстренном порядке вывели обратно в терминал, сообщает Сiбдепо.
«В терминале также пахло гарью. Через 15 минут всех пустили обратно на посадку», — рассказал очевидец.
В пресс-службе МЧС Кузбасса, чью машину заметили около аэропорта, предоставили информацию касательно данного инцидента.
«Подгоняли установку для отогрева двигателей с подветренной стороны», — дали официальный ответ в министерстве.
Несмотря на оперативное устранение проблемы, произошедшее сильно напугало пассажиров. Один из летевших данным рейсом в видео подчеркнул, что система оповещения в аэропорту не работала.
