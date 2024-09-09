Замначальника УФСИН по Московской области признал вину в получении взятки

Заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере, пишет ТАСС .

«Считать, что он может воздействовать на свидетелей, нет оснований, поскольку он дал признательные показания», — указано в одной из апелляционных жалоб, на содержание которой ссылается агентство.

Обвиняемый просил смягчить ему меру пресечения и перевести из СИЗО под домашний арест.

Талаев был был арестован 23 мая 2024 года по обвинению в получении взятки в размере более 800 тыс. рублей за содействие в поставке продуктов в одну из колоний, сказано в публикации.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.