Замкомбрига ВС РФ: освобождение Красногоровки движется к завершению

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Заместитель командира 5-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Мамай» отметил, что освобождение Красногоровки постепенно завершается, обстановка здесь стабильная и управляемая, сообщает РИА Новости.

«Операция идет уже к завершению, город почти полностью освобожден, остаются считанные улицы, считанные дома», — добавил он.

По словам бойца, операцию сложно завершить, поскольку в городе большая плотность мирного населения, которое украинская армия не выпускает ни в одну, ни в другую сторону. Жителям не предоставляют гуманитарного коридора.

При таких условиях штурмовые действия российской армии требуют особых действий, чтобы не нанести вред мирным гражданами при освобождении.

Ранее подразделения «Южной» группировки войск смогли полностью освободить район «Новый» населенного пункта Часов Яр ДНР.