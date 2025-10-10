Заместителя гендиректора канала «Санкт-Петербург» отправили в СИЗО в Москве
Заместителю генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Сергею Сырову избрали меру пресечения. Его отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Постановление вынес Басманный районный суд столицы. Сырова отправили под стражу на 2 месяца.
В отношении мужчины рассматривается дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкции по этой статье предусматривают уголовную ответственность за хищение чужого имущества, совершенное группой лиц или в особо крупном размере.
Сырова подозревают в растратах бюджетных средств. По информации СМИ, вместе с ним задержали руководителя ЦУР Елену Никитину и ее мужа, а также блогера Николая Камнева, известного как Фима Психопат.
Сам Сыров работал на телеканале более 10 лет. В марте пошлого года он получил благодарность президента Российской Федерации.
