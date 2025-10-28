Залили «перцем», сломали руку: слепой пострадал в заварушке на входе в бар Москвы
Жесткая драка произошла возле московского бара «Руки Вверх!» на Митинской улице из-за спора на фейсконтроле, сообщает Baza.
Охрана и посетители устроили бойню. Один из участников драки был слепым.
Часть мужчин в компании, которая хотела пройти в бар, уже были нетрезвыми, поэтому охрана отказалась пускать их. Из-за этого начался конфликт, переросший в драку.
Позже выяснилось, что в потасовке также пострадал 37-летний мужчина — инвалид первой группы по зрению. После драки врачи диагностировали у него перелом руки, сотрясение мозга и ожоги. Как рассказал пострадавший, струя из перцового баллончика попала ему в рот.
Теперь друзья пострадавшего инвалида и он сам планируют привлечь охранников бара к ответственности.
