Залили «перцем», сломали руку: слепой пострадал в заварушке на входе в бар Москвы

сегодня в 09:57

Слепого облили перцовкой и сломали ему руку на входе в бар «Руки Вверх!» Москвы

Жесткая драка произошла возле московского бара «Руки Вверх!» на Митинской улице из-за спора на фейсконтроле, сообщает Baza .

Охрана и посетители устроили бойню. Один из участников драки был слепым.

Часть мужчин в компании, которая хотела пройти в бар, уже были нетрезвыми, поэтому охрана отказалась пускать их. Из-за этого начался конфликт, переросший в драку.

Позже выяснилось, что в потасовке также пострадал 37-летний мужчина — инвалид первой группы по зрению. После драки врачи диагностировали у него перелом руки, сотрясение мозга и ожоги. Как рассказал пострадавший, струя из перцового баллончика попала ему в рот.

Теперь друзья пострадавшего инвалида и он сам планируют привлечь охранников бара к ответственности.

