Залез рукой девочке под юбку: абхаз задержал мигранта-педофила в метро

Житель Абхазии остановил мигранта, который на Пасху домогался до несовершеннолетней девочки в столичном метро. Мужчина предложил извращенцу два варианта развития событий, сообщает Telegram-канал «Бладсикер 2.0» .

В столичной подземке уроженец одной из республик Средней Азии залез рукой под юбку юной пассажирке, которой, по словам очевидцев, на вид не было 18 лет.

На помощь девочке пришел мужчина, который приехал в Москву из абхазского города Гали на празднование Пасхи. Он потребовал объяснений от мигранта за его поступок.

«У тебя два варианта, либо мы идем в полицию, либо я позову русских ребят и они тебя раз***ут», — предложил уроженец Абхазии мигранту.

В настоящее время подробности инцидента неизвестны.

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