Заключенные из Средней Азии хотели устроить теракт в ростовской колонии

Теракт предотвратили в колонии Ростовской области
Фото - © РИА Новости
Силовики предотвратили теракт в одной из колоний Ростовской области. Его готовили заключенные из Средней Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
По информации ведомства, заключенные являются сторонниками запрещенной террористической организации. Они разработали целый план.
Заключенные хотели взять в заложники сотрудников исправительной колонии. Затем они планировали поджечь здание.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на наземной части нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Липецкой области. Его пытались взорвать четверо подростков. Они действовали по заказу украинских спецслужб.
